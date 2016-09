Vooronderzoek naar stevige uitspraken De Graafschap-voorzitter

Opinie Moedige actie van het bestuur van Feyenoord

10:25 Van mijn tiende tot mijn achttiende was ik het stoutste jongetje van de klas, misschien zelfs wel van de gehele school. Ik werd overladen met straffen en vond dat erg onrechtvaardig. Maar na het 36ste incident had ik me natuurlijk best eens kunnen realiseren dat het niet alleen lag aan die humorloze wiskundeleraar of aan die dwaze baardmans van scheikunde.