VVV legt zoon preses Japanse bond vast

Tashima is de zoon van de voorzitter van de Japanse voetbalbond. ,,Een leuke bijkomstigheid", zegt directeur Marco Bogers van de ploeg uit de Jupiler League. ,,Op deze manier kunnen we ook de goede contacten met Japan in stand houden.''



Bij VVV hoopt Tashima in de voetsporen te treden van Keisuke Honda, die na zijn verblijf in Venlo naar Rusland verkaste en nu voor AC Milan speelt. Ook Maya Yoshida verdiende met zijn goede spel in De Koel een fraaie transfer. Hij speelt nu voor Southampton.