Wie is de beste speler van de Eredivisie?

De Eredivisie ontwaakt morgen uit de winterslaap. Met Feyenoord als koploper en Ajax en PSV in het kielzog, brandt de strijd om de titel los. Maar wie is nu eigenlijk de beste speler op de Nederlandse velden? AD Sportwereld maakte een selectie van vijftien spelers. Wie vind jij de beste? Stem onderaan de pagina!

Lewis Baker (Vitesse)

Hakim Ziyech beschikt waarschijnlijk over de beste traptechniek in de Eredivisie, maar Lewis Baker heeft de beste rechtervoet. De 21-jarige middenvelder uit het Engelse Luton scoorde dit seizoen al tien keer voor Vitesse, waarvan zeven in de Eredivisie. Baker heeft bovendien een patent op mooie goals. Chelsea zal hem voorlopig nog niet terughalen, maar als hij deze vorm vasthoudt zal er zeker interesse ontstaan van andere clubs uit de Premier League.

Kasper Dolberg (Ajax)

Dé sensatie van het afgelopen najaar. Ajax heeft een spits in huis die in één adem wordt genoemd met Kluivert, Van Basten en Zlatan. En dat zegt eigenlijk voldoende. Sterk, doelgericht, snel, slim, handig en cool. Een groeibriljant die tegen kleine én grote clubs even makkelijk het net weet te vinden. Zo'n spits heeft de Eredivisie in geen jaren gezien.

Karim El Ahmadi (Feyenoord)

Karim El Ahmadi is dit seizoen de stuwende kracht bij Feyenoord, de trotse koploper in de Eredivisie. Met zijn coaching en passing, maar ook door veel ballen te onderscheppen. Bovendien scoorde de 31-jarige middenvelder dit seizoen al vier keer. Nog nooit scoorde hij vaker in een seizoen. De komende weken, wanneer El Ahmadi voor Marokko uitkomt op de Afrika Cup, zal blijken hoe belangrijk hij echt is voor Feyenoord.

Andrés Guardado (PSV)

Andrés Guardado was de afgelopen twee seizoenen volgens velen de beste speler in de Eredivisie. Dit seizoen zit de sleet er een beetje op bij de 30-jarige middenvelder uit Mexico, maar de 132-voudig international blijft een enorm belangrijke kracht voor PSV. Dat bleek wel in de topper tegen Ajax op 18 december. Daarin schakelde hij Kasper Dolberg en Anwar El Ghazi uit. We zijn het in Nederland nauwelijks meer gewend, maar Guardado laat nog wekelijks zien dat knokken ook een onderdeel van voetbal is.

Sebastién Haller (FC Utrecht)

Dat 'ie een stap hogerop gaat maken, weet iedereen. Maar wanneer? De Fransman laat wekelijks zien klaar te zijn voor een nieuwe fase in zijn carrière. Haller is dodelijk voor het doel, maakt soms onnavolgbare goals en de koelheid waarmee hij zijn penalty's neemt, verraadt zijn klasse.

Ridgeciano Haps (AZ)

Heel Nederland vraagt zich af waarom hij nog geen international is. Linksback met het loopvermogen van een kudde werkpaarden; menig rechtsbuiten kijkt wanhopig naar de dugout als Haps weer eens opstoomt langs de zijlijn. Laat verdedigend bovendien zelden een steekje vallen. Bezig aan een ijzersterk seizoen.

Nicolai Jørgensen (Feyenoord)

De zomerse aanwinst ontpopte zich met twaalf goals en zes assists tot 'MvP' van de eerste seizoenshelft. De Deen is de onbetwiste aanvalsleider van koploper Feyenoord. Hij valt met zijn spel niet eens heel erg op, maar zijn rendement en zijn rol in het spel van de Rotterdammers zijn van ongekende waarde.

Davy Klaassen (Ajax)

Eigenlijk een wonder dat hij nog in de Eredivisie speelt. Een middenvelder die makkelijker scoort, ga je niet gauw vinden. De goals van Klaassen zijn bovendien altijd belangrijk, zonder hem had Ajax heel wat minder punten gehad. Legt enorm veel energie in een wedstrijd en is een voorbeeldige aanvoerder. Geen fratsen, geen rare uitspraken, gewoon een superprof.

Sam Larsson (sc Heerenveen)

Heerenveen heeft altijd een uitstekende klik met Scandinaviërs, en daar is Larsson een exponent van. Technisch begaafde en doelgerichte linksbuiten met een dodelijke vrije trap. Was bij twaalf Friese doelpunten direct betrokken, en hielp zijn club daarmee aan een knappe vierde plek halverwege dit seizoen. Topclubs houden hem nauwlettend in de gaten.

Bart Ramselaar (PSV)

Kwam in de zomer over van FC Utrecht, veroverde een basisplaats op het overvolle middenveld van PSV én hield zich ogenschijnlijk gemakkelijk staande in de Champions League en in Oranje. De 20-jarige Ramselaar past zich snel aan en is na een half seizoen al één van de sterkhouders in het elftal van trainer Phillip Cocu.

Stijn Schaars (sc Heerenveen)

Stijn Schaars was door zijn reserverol bij PSV een beetje in de vergetelheid geraakt, maar voetballen is hij nog zeker niet verleerd. Dat bewijst hij dit seizoen bij sc Heerenveen. De 33-jarige linkspoot stuurt daar zijn veelal jonge medespelers aan met zijn coaching en passing. Bondscoach Danny Blind haalde hem in november zelfs weer bij Oranje, na tweeënhalf jaar afwezigheid.

Jens Toornstra (Feyenoord)

Assistkoning van de eerste seizoenshelft, niemand stelde meer spelers in staat om te scoren dan hij. Toornstra is bovendien de haarlemmerolie onder de voetballers, kan overal op het middenveld én in de aanval uit de voeten. Zeurt niet als hij een keer gepasseerd wordt. Feyenoord mag zich gelukkig prijzen met een speler als hij.

Enes Ünal (FC Twente)

Ünal is het boegbeeld van het bij elkaar geraapte FC Twente dat 'gewoon' zevende staat in de Eredivisie. De pas 19-jarige Turk die wordt gehuurd van Manchester City maakte al tien treffers en werd opgeroepen voor het Turkse nationale elftal. In een seizoen waarin niemand iets van Twente verwacht, leidt Ünal zijn ploeg naar de subtop.

Hakim Ziyech (Ajax)

Ajax wilde hem eerst niet, maar hij kwam uiteindelijk toch. Niemand in Amsterdam zal spijt hebben van die beslissing. Ziyech begon nog op rechtsbuiten, maar nadat hij op het middenveld terecht kwam draait Ajax als een tierelier. Ajax vreesde zijn afwezigheid tijdens de Afrika Cup, maar bondscoach Hervé Renard besloot hem niet op te roepen. Tot woede van supporters van Marokko, maar tot grote vreugde van alle Ajacieden en liefhebbers van goed voetbal in de Eredivisie.

Jeroen Zoet (PSV)