Zakaria Labyad dolblij met keuze voor FC Utrecht

,,Ik wilde heel graag terug naar Nederland. Hier weten ze wie ik ben en wat ze aan me hebben. Dat Erik ten Hag trainer is bij FC Utrecht speelt natuurlijk mee. Ik heb van Fred Rutten en hem veel geleerd in mijn PSV-tijd, wat me als mens en voetballer gevormd heeft. Dat het nu bij FC Utrecht kan is helemaal mooi. Ik heb altijd gezegd dat ik ooit in mijn eigen stad wilde voetballen of mij carrière af wilde sluiten. Dat het er nu van komt is prettig."