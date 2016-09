Ziyech beleeft mooie eerste dagen bij Ajax

Op het eiland Sao Tomé en Principe kwam Ziyech met de nationale ploeg van Marokko zondag tot winst (2-0), mede door een benutte strafschop van de kersverse Ajacied. Maandag keerde hij terug naar Nederland en dinsdag meldde hij zich bij de Amsterdamse club voor zijn eerste training.



Volgens het digitale huis van de Amsterdammers had Ziyech het gezien zijn stralende glimlach meteen prima naar zijn zin op De Toekomst. ''Hij liet ook zien waarvoor hij gehaald is. Hij viel op met een prachtige volley op de lat, even later maakte hij ook zijn eerste trainingsgoal voor Ajax. En om het verhaal rond te maken: het team van Ziyech won ook meteen de partijvorm. Kortom: een geslaagde start voor de aanvallende middenvelder.''



Ajax speelt zondag thuis tegen Vitesse. Mogelijk maakt Ziyech in dat duel zijn officiële debuut voor de Amsterdammers.