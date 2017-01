Ziyech definitief buiten selectie Marokko voor Afrika Cup

Ziyech was al niet opgenomen in de Marokkaanse voorselectie, maar door blessures van Nordin Amrabat, Oussama Tannane (ex-Heracles Almelo) en Younes Belhanda leek een selectie van de middenvelder weer een optie. Amrabat is wel geselecteerd door Renard.



Feyenoorder Karim El Ahmadi zit wel in de definitieve selectie. De koploper mist zijn sterkhouder op het middenvelders in de duels met Roda JC (uit), Willem II (thuis) en NEC (thuis). Ziyech zou bij een selectie PEC Zwolle-uit, FC Utrecht-uit en ADO Den Haag-thuis sowieso missen bij Ajax.



Marokko begint de groepsfase met een wedstrijd tegen de Democratische Republiek Congo. Togo en Ivoorkust zijn de andere tegenstanders in de poule.



Ziyech speelde acht interlands voor Marokko en maakte drie goals. Eerder, in oktober, liet Renard hem ook al eens negentig minuten aan de kant in de belangrijke WK kwalificatiewedstrijd tegen Gabon. Drie dagen later mocht hij wel meedoen in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Canada waarin hij tweemaal scoorde.