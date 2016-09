Acteur Jon Polito overleden

Polito is het best bekend dankzij zijn rollen in twee films van de gebroeders Coen. Zo speelde hij de rol van Johnny Caspar in Miller's Crossing (1990) en de rol van Lou Breeze in Barton Fink (1991). Onlangs speelde hij nog rollen in de tv-series Modern Family en Major Crimes.



Jon Polito overleed volgens TMZ gisteravond in het ziekenhuis. Sinds zondag lag hij in coma. Hij leed aan artritis en liep een infectie op na een recente operatie.