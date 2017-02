Amerikaanse acteur Bill Paxton overleden

'Buurman, wat doet u nu?': iconische Flodder-auto onder de hamer

25 februari ,,Buurman, wat doet u nu?", dat is de legendarische quote van Tatjana Simic uit een scène van de eerste Flodder-film uit 1986. De auto die het de familie Flodder opleverde in de rolprent, wordt op dit moment geveild. Liefhebbers kunnen via veilingsite Catawiki op de rode Citroën BX Sport bieden.