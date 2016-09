Brimstone krijgt gemengde ontvangst

Vooral de speelduur en de vertelstructuur van Brimstone spreekt niet iedereen aan. Luis Martinez, filmcriticus van het Spaanse dagblad El Mundo: ,,Ik vind het een goede, maar geen geweldige film. Ik heb moeite met de structuur die in mijn ogen toch een beetje geforceerd is. Dat nekt het verhaal vooral aan het slot. Maar het is wel een belangrijke film, zeker als Europese western. Het is terecht dat Brimstone in de competitie zit. Ik geef de film drie sterren."



Koolhoven schetst in zijn naar eigen zeggen realistische calvinistische western een milieu waarin het geweld tegen vrouwen - een tamelijk onderbelicht thema in dit filmgenre - schering en inslag is. Dat de film volzit vol gruwelijke scènes ziet de regisseur niet als een direct bezwaar. ,,Veel geweld speelt zich af buiten het bereik van de camera.''



Toch zijn er diverse journalisten die geschokt reageerden op de teneur van Brimstone. Een verslaggeefster van het vakblad The Hollywood Reporter schat daardoor de commerciële kansen van Brimstone in Amerika niet al te hoog in. ,,Ik denk niet dat veel Amerikanen een kaartje willen kopen voor een Europese western waarin vrouwen zo vreselijk worden behandeld. Rond Game of Thrones is er in de Amerikaanse media ook een discussie ontstaan over het geweld tegen vrouwen. Dat doet deze serie wat de kijkcijfers betreft geen kwaad, maar bij een speelfilm die de bioscopen moet zien te halen is dat toch lastiger.''