De filmrecensies van deze week

Een western met een duidelijk Nederlandse signatuur stond regisseur Martin Koolhoven voor ogen bij het maken van Brimstone. Op het eerste gezicht een bizarre ambitie, maar het is Koolhoven gelukt om één van de beste Europese westerns aller tijden te maken. Zijn film speelt zich grotendeels af in een benauwde geloofsgemeenschap in Amerika met Nederlandse wortels.



Als op een dag een predikant (Guy Pearce) in het plaatselijke kerkje arriveert, krimpt kerkganger Liz (Dakota Fanning) ineen. De jonge vrouw weet uit eigen ervaring dat de dominee in feite een afgezant van de duivel is. Zij heeft hem jarenlang kunnen ontlop­en. Haar verleden maakt haar lijdensweg gaandeweg duidelijk. Koolhoven heeft voor Brimstone (zwavel) een ijzersterke constructie bedacht.



Verdeeld over vier hoofdstukken (met Bijbelse titels, zoals Genesis en Exodus) vertelt hij waarom Liz zo bang voor deze man is. Afrekening Brimstone is een bij vlagen gruwelijke film. Liz kan niet praten omdat haar tong is afgesneden. De calvinistische western zit vol met pittige scènes waarin vooral vrouwen het slachtoffer zijn. Zo speelt Carice van Houten de vrouw van de dominee die hem wanhopig probeert te weerhouden hun dochter te ontmaagden. De beste man denkt daar met de bijbel in de hand het recht op te hebben.



Bovenal is Brimstone een afrekening met de uitwassen van religie. De film biedt ook genoeg suspense die Koolhoven uitstekend heeft gedoseerd. Gesteund door een uitstekende cast - vooral Pearce overtuigt - maakte de regisseur zijn magnum opus dat op veel fronten (camerawerk, scenariovondsten, montage, de muziek van Junkie XL) getuigt van groot vakmanschap.

(Ab Zagt).



Regie: Martin Koolhoven. Hoofdrollen: Guy Pearce, Dakota Fanning, Carice van Houten en Kit Harington.