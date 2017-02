De filmrecensies van deze week

22 november 1963 had een feestelijk, presidentieel bezoek aan Dallas moeten worden. John F. Kennedy zat met zijn First Lady in een open limousine toen hij doodgeschoten werd. Hoe ervoer Jackie Kennedy, diens rouwende echtgenote, dat traumatische moment en de daaropvolgende, verdrietige dagen? Hoe wist de weduwe ondanks alles haar waardigheid te behouden?



Pablo Larraín, die in NO (2012) inventief experimenteerde met video, doet dit visuele spel nog eens dunnetjes over. Dit keer met filmmateriaal dat zoveel mogelijk lijkt op dat uit de jaren 60.



Larraín is niet de enige die tracht deze zo heftige periode van Jackie zo authentiek mogelijk te maken: hoofdrolspeelster Natalie Portman heeft het opmerkelijke accent van de First Lady helemaal in de vingers. Ze draagt in elke scène bovendien prachtige, speciaal voor deze filmproductie vervaardigde kostuums. De uiterst originele muziekscore van Mica Levi (Under the Skin) kadreert dit historische drama op kunstzinnige wijze.

(Maricke Nieuwdorp)



Regie: Pablo Larraín. Hoofdrollen: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig