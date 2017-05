De filmrecensies van deze week

Over de Tweede Wereldoorlog zijn al honderden speelfilms gemaakt, maar het verhaal van The Zookeeper's Wife was nog nooit verteld. Wel was er al een gelijknamige roman in omloop.Deze bestseller was gebaseerd op de dagboeken van Antonina Zabinski, die samen met haar man Jan tijdens de Duitse bezetting van Warschau met veel moeite de plaatselijke dierentuin beheerde.Veel belangrijker dan hun dierenliefde was hun moed om via hun afgetakelde diergaarde Joden te redden uit het beruchte getto van Warschau. Honderden konden zo ontsnappen uit de handen van de nazi's.



De film van Niki Caro (maker van het veelgeprezen Whale Rider) vertelt dit heldenverhaal zo direct en zonder opsmuk mogelijk. Hoe genadeloos de nazi's, onmiddellijk na de inname van Warschau, omgaan met de ontsnapte dieren uit de Zoo is een voorbode van wat zij later met de Joodse bevolking uithalen.Het verhaal wordt voornamelijk verteld vanuit het oogpunt van Antonina (voortreffelijk gespeeld door Jessica Chastain). Te zien is hoe zij in het begin een babyolifantje met gevaar voor eigen leven van de dood redt, een bewijs van haar moed. Chastain haalt alles uit deze rol. Vooral de gespannen verhouding met een topnazi en dierenliefhebber (Daniel Brühl) krijgt gaandeweg een sinister karakter als hij zijn avances toont.



The Zookeeper's Wife is geen vernieuwende film, maar richt wel een waardig standbeeld op voor dit moedige echtpaar.

(Ab Zagt)