De filmrecensies van deze week

Buschauffeur in een middelgrote stad lijkt een saai beroep. Telkens dezelfde route, passagiers en gesprekken met collega's. Toch weet Paterson (Adam Driver) zijn leven kleur te geven. Onderweg werkt hij aan zijn gedichten. Soms in zijn hoofd, soms in zijn aantekeningenboekje.



Het uitgangspunt van Paterson, ook de naam van een industriestadje, is simpel. Regisseur Jim Jarmusch is de meester van de kleine observering en dat maakt deze film zo bijzonder en aangenaam. Paterson is in geen enkel opzicht monotoon. Met kleine scènes schetst Jarmusch een minimalistische wereld die gereflecteerd wordt in de gedichten van Paterson, die zelfs over lucifers mooie zinnen bedenkt.



Adam Driver is in zijn vertolking van de titelrol helemaal in zijn element. Hij maakt van deze poëet een man die het leven op een relaxte manier aan zich voorbij laat trekken. Zelfs thuis, waar zijn vriendin de ene na de andere artistieke oprisping op hem loslaat.

(Ab Zagt)



Regie: Jim Jarmusch. Hoofdrollen: Adam Driver en Golshifteh Farahani.