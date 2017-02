De filmrecensies van deze week

De titel Loving is prachtig gekozen. Niet alleen gaat de film van regisseur Jeff Nichols over de liefde, maar Loving is ook de achternaam van het echtpaar dat door zijn gevoelens voor elkaar in een jarenlang durend juridisch steekspel belandt.



Het waargebeurde verhaal gaat om de vastberadenheid van Richard en Mildred Loving, een blanke man en een Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat Virginia die verliefd worden en trouwen in 1958.



Na zijn trouwdag moet het echtpaar negen jaar lang vechten voor het recht om samen als een familie in hun geboortestad te mogen wonen.De kwestie wordt een mediaspektakel waar de twee betrokkenen niet op zitten te wachten. Beiden willen een zo rustig mogelijk bestaan leiden. Vooral Richard (Joel Edgerton) is erg in zichzelf gekeerd. Toch wordt hun rechtszaak tot aan het Amerikaanse Hooggerechtshof uitgevochten.



In Loving wordt deze kwestie kalm en ingetogen behandeld wat deze misstand des te meer tergend maakt. Ruth Negga, die Mildred speelt, is grandioos in haar lijdzaamheid. Ze is terecht genomineerd voor een Oscar.

(Ab Zagt)



Regie: Jeff Nichols. Hoofdrollen: Joel Edgerton, Michael Shannon en Ruth Negga.