Deze films en acteurs gaan een Oscar winnen

Beste Film:

Arrival Fences Hacksaw

Ridge Hell of High Water

Hidden Figures

La La Land Lion

Manchester by the Sea

Moonlight



Gaat winnen: La La Land



Niet alleen omdat de film sprankelt van de levensvreugde in barre tijden. Ook als musical is La La Land een heerlijke film. Geen streven naar perfecte zang- en dansnummers, maar echte mensen die proberen door te breken in Hollywood. Ook een must voor filmliefhebbers die niet van musicals houden.



Moet winnen: La La Land

Beste Animatiefilm:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia



Gaat winnen: Zootopia



Lastige keuze. Toch veel verrassingen. Geen Finding Dory, maar Zootopia was toch origineler en geestiger. De film van Michael Dudok de Wit, The Red Turtle, is vermoedelijk te kunstzinnig voor de stemgerechtigden.



Moet winnen: The Red Turtle

Beste Acteur:

Beste Acteur:

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)



Gaat winnen: Casey Affleck (Manchester by the Sea)



Het kan niet missen. De broer van Ben is al jaren een acteur die moedige keuzes maakt. Zoals in Manchester by the Sea, waarin hij een man speelt die zucht onder een zwaar familiedrama waarvoor hij zich verantwoordelijk acht.



Zijn voornaamste concurrent: Ryan Gosling die in La La Land stoerheid en kwetsbaarheid combineert.

Casey Affleck in Manchester by the Sea.

Beste Actrice:

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Emma Stone (La La Land)

Natalie Portman (Jackie)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)



Gaat winnen: Emma Stone (La La Land)



Mijn persoonlijke voorkeur is Isabelle Huppert, maar Stone kan zeker meeliften met de hype rond La La Land. Bovendien is zij een veelzijdig actrice die elk filmgenre lijkt te beheersen. Zelfs als minder begaafde musicalzangeres steelt zij de harten van de kijkers.



Moet winnen: Isabelle Huppert (Elle).

Huppert met Paul Verhoeven tijdens de Golden Globe Awards.

Beste Regisseur:

Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)



Gaat winnen: Barry Jenkins (Moonlight)



Moonlight moet iets winnen. Een Oscar voor het beste bewerkte scenario - de film is gebaseerd op een toneelstuk - lijkt een zekerheid. Maar Jenkins verdient ook te winnen als beste regisseur. De tederheid van zijn in wezen harde levensverhaal van zwarte jongen op weg naar volwassenheid is hartveroverend. De enige kink in de kabel is als La La Land er met de hele buit vandoor gaat.



Moet winnen: Barry Jenkins

Barry Jenkins.

Beste Acteur in een bijrol:

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell of High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)



Gaat winnen: Jeff Bridges



Bridges heeft zo'n staat van dienst opgebouwd dat een Oscar (voor Crazy Heart) eigenlijk veel te weinig is. Nu heeft hij een serieuze kans om een tweede te winnen. De gunfactor zal zeker van belang zijn. Zijn belangrijkste concurrent is Mahershala Ali, een van de voortreffelijke acteurs uit Moonlight, waarvan veel meer acteurs een nominatie verdienden.



Moet winnen: Mahershala Ali

Beste Actrice in een bijrol:

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Manchester by the Sea)



Gaat winnen: Naomie Harris



Naomie Harris verdient de Oscar, maar de concurrentie in deze categorie is hevig. Haar vertolking van de verslaafde moeder van de jonge hoofdpersoon in Moonlight is fenomenaal en aangrijpend.



Moet winnen: Naomie Harris

Naomie Harris in Moonlight.