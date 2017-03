Deze King Kong is rock 'n roll

De keuze om Kong: Skull Island zich in de jaren 70 af te laten spelen was volgens regisseur Jordan Vogts-Roberts (33) essentieel om het al talloze keren verfilmde avonturenepos over de reuzenaap nieuwe impulsen te geven.



,,Ik had geen zin om het overbekende verhaal nog een keer dunnetjes over te doen'', zegt de hipsterachtige filmmaker, wiens imposante donkere baard tot ver over zijn borst reikt. De regisseur zou zo kunnen doorgaan als een lid van de Amerikaanse rockband ZZ Top.



Muziek uit de jaren 70 - van onder anderen Black Sabbath en David Bowie - is in een aantal scènes van Kong: Skull Island een bepalende factor. ,,Ik vond deze muziek belangrijk om het tijdsbeeld aan te geven. Het is ook een ode aan Apocalypse Now, de film van Francis Ford Coppola, waar ik schaamteloos naar verwijs. Dit is de rock 'n roll-versie van King Kong.''