Facebook weigert pagina voor Wilders-film

Hassani heeft met de film 'geen politiek statement' af willen geven. ,,Als ik al één ding wil, dan is het dat iedereen in Nederland wat minder heftig tegen elkaar tekeer gaat. En wat Wilders betreft: ik denk dat hij, naarmate hij steeds heftiger uitspraken doet, steeds meer aanhang zal verliezen. Dat zie je ook bij presidentskandidaat Donald Trump in de VS. Hoe wilder Trump's uitspraken, hoe minder kiezers hij overhoudt.''



Wat wél een statement is: dat de cast uit alleen maar Arabische acteurs bestaat. ,,Het viel en valt me op dat de Nederlandse filmwereld nog erg blank is. Ik wil laten zien dat het heel makkelijk is om acteurs van allerlei achtergronden te vinden.'' Een 'beroemde Nederlands-Marokkaanse' acteur haakte overigens af, toen de filmmaker besloot dat de rolprent over Wilders moest gaan. ,,Hij was bang dat het gedoe zou geven.'' Wie het is, wil Hassani niet kwijt. ,,Het is niet aan mij om zo'n naam naar buiten te brengen.''