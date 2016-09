Fifty Shades nog donkerder in nieuwe trailer

Naast Dornan en Johnson keren onder meer Rita Ora, Marcia Gay Harden en Luke Grimes terug. Kim Basinger, Eric Johnson en Hugh Dancy zijn voor het eerst te zien.



De nieuwe film wordt geregisseerd door James Foley (bekend van House of Cards) en geproduceerd door Michael De Luca, Dana Brunetti, Marcus Viscidi en de schrijfster van de boeken, E. L. James.



De Fifty Shades-boeken zijn in 52 verschillende talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 90 miljoen boeken verkocht. In Nederland gingen meer dan 2,5 miljoen exemplaren over de toonbank.



Fifty Shades Darker draait vanaf 9 februari 2017 in de bioscoop.