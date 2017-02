Hongaarse liefdesfilm krijgt Gouden Beer uitgereikt

In On Body and Soul vertelt de 61-jarige Enyedi het verhaal van twee verlegen collega's in een slachthuis in Boedapest die verliefd op elkaar worden. Ze komen in elkaars dromen onder meer als hert voor. De jury prees het werk als een film die vol is van poëzie, tragiek en humor. Enyedi is de eerste vrouw sinds 2009 die de Gouden Beer wint.



De Oostenrijker Georg Friedrich en de Zuid-Koreaanse Kim Min-hee kregen ieder een Zilveren Beer als beste hoofdrolspeler.



Friedrich kreeg de prijs voor de rol van vader die het contact met zij tienerzoon wil herstellen in de roadmovie Helle Nächte van de Berlijnse regisseur Thomas Arslan. Kim Min-hee speelt in On the Beach at Night Alone een jonge vrouw die op zoek is naar de zin van het leven.

De prijs voor de beste regie ging naar de Finse cultregisseur Aki Kaurismäki voor het vluchtelingendrama The Other Side of Hope (Toivon tuolla puolen).