Ierse kindjes nemen het op tegen Darth Vader

Regisseur Roel Reiné gaat 'next level' in Hollywood

22 januari De Nederlandse regisseur Roel Reiné is naar eigen zeggen 'in de wolken' over zijn nieuwe klus. Hij mag de komende maanden het fundament leggen voor Inhumans, het nieuwe prestigeproject van comic-producent Marvel. Zijn tweedelige pilot zal begin september in meer dan 1200 Imax-bioscopen over de hele wereld te zien zijn.