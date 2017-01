'Ik kan nu écht een moeder spelen'

Carice van HoutenCarice van Houten blijft voorlopig met zoontje Monte in Australië, lekker bij partner Guy Pearce. Ze mist daardoor de première van de film Brimstone. Haar toekomst? ,,Ik zit nog in een bubbel als jonge moeder met slaaptekort. Ik vind het nu veel te moeilijk om beslissingen over verblijfplaats en carrière te nemen."

Quote Na mijn bevalling zijn er bij mij heel andere emoties losgekomen, waar ik destijds geen weet van had Carice van Houten (40) heeft vaker moederrollen gespeeld, maar nog nooit zo heftig als in de western Brimstone. Als vrouw van een hardvochtige dominee (Guy Pearce) probeert zij haar dochter te beschermen tegen de ontspoorde vader, die haar met de Bijbel in de hand wil ontmaagden.

Een pittige vertolking voor de Nederlandse actrice die - nu ze zelf vijf maanden moeder is van haar zoontje Monte - toch anders tegen dergelijke vertolkingen als filmmoeder aankijkt. ,,Het klopt dat ik veel vaker in mijn carrière moederrollen heb gespeeld", zegt Van Houten via een Skypeverbinding vanuit Australië. ,,Nu pas heb ik het gevoel dat ik die moederrollen echt kan spelen. Ik voelde me vroeger soms een fraudeur in een moedervertolking omdat ik het moederschap toen niet aan den lijve had ondervonden. Maar ik deed het altijd zo overtuigend mogelijk. Na mijn bevalling zijn er bij mij heel andere emoties losgekomen, waar ik destijds geen weet van had. Ik zou die rollen misschien nu met andere gevoelens spelen.''

Logo Volledig scherm Carice houdt Monte vooralsnog buiten de schijnwerpers. © RV

Heldin

Van Houten verblijft enkele maanden in Australië, de thuisbasis van haar vriend, collega en vader van Monte, Guy Pearce. Ze leerden elkaar kennen op de set van Brimstone, waar zij heftige scènes speelden. In het eerste fragment waarin beide personages worden voorgesteld, weigert de domineesvrouw met haar echtgenoot naar bed te gaan. Dat komt haar na verloop van tijd op een stevige afranseling te staan. ,,Het is de eerste echte slachtofferrol die ik heb gespeeld. Maar zij is ook een soort heldin. Zij opent de ogen van haar dochter, die beseft: ik wil niet een leven leiden zoals mijn moeder. Dat vond ik de uitdaging in deze rol.

,,Er zitten gruwelijke scènes in de film, maar gelukkig hebben we op de set ook veel gelachen'', verklaart Van Houten. Zij schrijft dat onder meer toe aan regisseur Martin Koolhoven, met wie zij voor de vierde keer samenwerkte. Hij is verantwoordelijk voor haar doorbraakfilm Suzy Q, die haar meteen een Gouden Kalf opleverde.

,,Mijn band met Martin is bijzonder. Ik voel me veilig bij hem. Wij hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Op de set etaleert Martin een soort energie die maar niet stopt. Het kakt nooit in. Hij blijft zich druk maken, wat dan ook soms hilarische momenten oplevert.''

Mazzel

Toen Van Houten door Koolhoven werd benaderd voor de rol van Anna, stuurde zij hem enkele plagerige sms'jes waarom zij niet de vrouwelijke hoofdrol - nu gespeeld door de 22-jarige Amerikaanse actrice Dakota Fanning - kon krijgen.

De actrice kijkt er echter realistisch tegenaan. ,,Als ik tien jaar jonger was geweest, was ik misschien voor de hoofdrol in aanmerking gekomen. Maar ik ben nu 40. Ik heb geweldige mazzel gehad met rollen zoals in Komt een vrouw bij de dokter en De gelukkige huisvrouw. Er worden veel coming of age-films gemaakt over jonge mensen die hun weg in het leven proberen te vinden. Ik zou het moeilijk vinden om nog iemand van 24 te spelen, omdat die levensfase intussen zo ver van me afstaat. Dan zijn er in Hollywood ook nog al die stripverfilmingen. Ik zie mezelf niet snel in een latexpak rondrennen met een pistool in mijn handen.

,,Ik zou best graag weer in een Nederlandse productie willen spelen. Er lopen genoeg interessante filmmakers rond in ons land. Maar ik wil mezelf niet herhalen. Ik doe dit vak ook om mezelf uit te dagen. Ik heb niets tegen een rol in een romantische komedie, maar dan moet die wel goed geschreven zijn. Dan is er niets mis mee. Ik vind het wel jammer dat het op dit moment kennelijk het enige genre is dat zoveel publiek trekt. Er is een vervlakking in de maatschappij gaande die we helaas ook terugzien in cultuur."

Quote Man, er heerst zo veel ge­heim­zin­nig­heid rond de Game of Thrones-scripts

Haar internationale bekendheid dankt Van Houten vooral aan haar rol als de roodharige en vileine priesteres Melisandre in de tv-serie Game of Thrones. ,,Doordat ik in Game of Thrones zit, dat een groot deel van het jaar wordt opgenomen, heb ik helaas weinig ruimte om andere projecten aan te nemen. Ik krijg sinds Game of Thrones wel veel rollen als heks aangeboden, maar omdat ik juist verschillende dingen wil doen, heb ik daar geen interesse in."

Stabiliteit

Hoe lang zij nog in Game of Thrones meespeelt, kan Van Houten zelf niet inschatten. ,,Man, er heerst zo veel geheimzinnigheid rond de scripts. Die worden met allerlei codes naar geheime e-mailadressen gestuurd alsof het CIA-rapporten zijn over de moord op John F. Kennedy."