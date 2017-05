Israëlische minister verschijnt in Cannes in omstreden Jeruzalem-jurk

Volgens critici is de jurk een politiek statement voor de Israëlische claim op Jeruzalem. Conservatieve media in Israël zeggen dat Regevs modekeuze een eerbetoon is aan Jeruzalem-dag. Volgende week viert Israël dat het vijftig jaar geleden het oostelijk, voornamelijk Palestijns gedeelte van de stad innam. Op de jurk van de minister is ook de gouden koepel van de moskee in de Oude Stad te zien, het meest bevochten deel van Jeruzalem dat zowel voor joden als moslims heilige grond is.