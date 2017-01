K3'tjes werken aan vijfde film

Koolhoven verrast door heftige reacties op Brimstone

12:07 Regisseur Martin Koolhoven is zeer verrast door alle heftige reacties die de voorvertoningen van zijn nieuwe film Brimstone losmaken bij het Nederlandse publiek. Na premières op een aantal internationale festivals is Nederland het eerste land waar de western over een demonische priester (Guy Pearce) die het op een onschuldige vrouw gemunt heeft, in de bioscopen te zien is.