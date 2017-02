Kostuumontwerpster is de ster van Jackie

Waar sommige filmscènes zo dicht mogelijk bij de realiteit lagen, kon er door de ontwerpster in andere scènes speelser met de geschiedenis worden omgegaan. De baljurk die Jackie in de film draagt tijdens een concert in het Witte Huis, is in werkelijkheid geïnspireerd op de robe die de presidentsvrouw droeg tijdens de inauguratie van haar man.



Fontaine had ook meer vrijheid in scènes waarvan nauwelijks authentiek beeldmateriaal bestaat. In de filmscène met het befaamde LIFE-­interview, in het Kennedy-familiehuis in Hyannis Port, Massachusetts, draagt Portman een ivoorwit pak. Fontaine koos voor die kleur, omdat die volgens haar symbool staat voor het begin van de rouw. Er is één door Portman gedragen stuk dat niet door Fontaine ontworpen en gemaakt hoefde te worden. Het zwarte kostuum voor de begraafplaatsscène werd namelijk door modehuis Dior gedoneerd.



Dat is een stuk uit een huidige collectie, gebaseerd op ontwerpen uit de jaren 60.



Ook Chanel was zijdelings betrokken bij de productie van de film: het modehuis bood in een vroeg stadium aan om diverse stoffen te doneren voor de film. Stoffen die qua structuur, kleur en dikte precies klopten met de materialen die Jackie ooit droeg. Bovendien mocht Fontaine werken met Chanelfournituren, zoals knopen en kettingen uit die tijd. Jackie was natuurlijk niet het enige personage dat gekleed moest worden. Voor de bijrollen en figuranten schuimden Fontaine en haar medewerkers vintage-, antiekwinkels en haute-coutureverhuurders af, in zowel Frankrijk als Los Angeles.



Modeliefhebber

Jackie Kennedy, in 1929 geboren als Jacqueline Lee Bouvier, was een groot fan van peperdure Franse modehuizen als Chanel, Dior, Givenchy en Balenciaga. Maar als belangrijk uithangbord en stijlicoon van de Verenigde Staten, werd ze geacht Amerikaanse ontwerpen te dragen. Daar vond ze een diplomatieke oplossing voor. Ze liet Oleg Cassini haar favoriete Europese haute-couturemodellen kopiëren. Cassini was een in Parijs geboren modeontwerper met Russische en Italiaanse wortels, die als jongeman naar Amerika was geëmigreerd. Hij gebruikte voor Jackies garderobe veelal originele stoffen van de eerder genoemde modehuizen. In haar tijd als presidentsvrouw maakte Cassini zo'n driehonderd kledingstukken voor Jackie; van mantelpakjes en A-lijnjurken tot chique avondjurken.



Hoofdrolspeelster Natalie Portman lijkt, op het bruine haar en slanke postuur na, weinig op Jackie Kennedy. Maar knap acteerwerk, regie, make-up én het gedegen kostuumontwerp doen in deze film wonderen.



Met diezelfde ingetogen klasse als de echte Jackie, draagt Portman de elegante kostuums van Fontaine. Aan het einde van de film lijkt Portman nauwelijks meer van de echte Jackie te onderscheiden.



Jackie draait vanaf 16 februari in de bioscoop.