'Mannen zijn slecht in vriendschap'

Jarenlang werd regisseur Danny Boyle aan zijn hoofd gezeurd over een vervolg op Trainspotting (1996), de film over vier losgeslagen Schotse vrienden wier leven door drank, drugs en voetbal werd bepaald. De film maakte van Boyle een gevierd filmmaker (Slumdog Millionaire, 127 Hours) en betekende tevens de doorbraak van hoofdrolspeler Ewan McGregor (die onder meer in drie Star Wars-films meespeelde). Naarmate de jaren verstreken, nam de druk toe om een opvolger van Trainspotting te maken. ,,In vrijwel elk interview kwam het de afgelopen twintig jaar ter sprake'', vertelt Boyle in Londen.



,,Ik was vereerd, maar werd er ook een beetje nukkig van. De lat werd steeds hoger gelegd. Ik had met veel factoren te maken: het verwachtingspatroon van de fans, het beschikbare materiaal van schrijver Irvine Welsh en de vraag of de acteurs er nog wel zin in hadden.''



Uiteindelijk had Boyle een script in handen waarover alle betrokkenen tevreden waren. Nu rest vooral de vraag: zijn de fans (en wellicht een jonger publiek) geïnteresseerd in T2 Trainspotting, zoals de sequel is gedoopt. Boyle durft er geen enkele voorspelling over te doen. Zuiplappen ,,Het is een andere film geworden, met natuurlijk veel aanknopingspunten met de vorige film. Twintig jaar geleden ging het verhaal over vier zuiplappen die geen enkele verantwoordelijkheid accepteerden, maar vooral onverantwoorde risico's namen. Dat was heel erg de jaren 90. Zelfs de acteurs verschenen wel eens in beschonken toestand op de set.



,,Nu zijn de acteurs en de filmpersonages min of meer volwassen geworden. Renton (gespeeld door McGregor) vluchtte vanuit Edinburgh naar Amsterdam en trouwde met een Nederlandse vrouw. Hij is nog steeds dol op voetbal, daarom zitten die fragmenten met Johan Cruijff en Van Persie in de film. Maar hij is niet meer dezelfde Renton als twintig jaar geleden.''