Niet bang voor een bloedbad

Zelf heeft de in Parijs opgegroeide Ducournau, dochter van een artsenechtpaar, al op heel vroege leeftijd kennis gemaakt met horrorfilms. ,,Op mijn zesde zag ik mijn eerste griezelfilm, The Texas Chainsaw Massacre. Ik was meteen gebiologeerd. De beelden lieten mij niet los. Zodra ik de kans kreeg, keek ik naar horror. Ik heb bijna alles gezien van regisseur David Cronenberg, met wie ik mij verwant voel. Hoe hij met gemutileerde lichamen omgaat in zijn films is grensverleggend.''



Haar ouders - haar vader is een dermatoloog en haar moeder een gynaecoloog - hadden er geen enkel bezwaar tegen dat dochter Julia een voorkeur had voor enge films. Haar tere kinderziel hoefde in dit opzicht niet echt beschermd te worden.



,,Bij ons thuis werd er openlijk over operaties en menselijk verval gesproken,'' zegt de zelfverzekerde Ducournau in een Parijse bioscoop na een vertoning van Raw. ,,Daar was ik al op jonge leeftijd getuige van. Het menselijk lichaam heeft wat mij betreft weinig geheimen. Ik ben niet bang voor een beetje bloed.''