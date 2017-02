Ook Pierre Bokma te zien in Bankier van het Verzet

Groot geloof in Hitler

De gebroeders kregen in hun strijd te maken met de gevreesde collaborateur en NSB'er Rost van Tonningen, die tijdens de oorlog de leiding had over De Nederlandse Bank. Pierre Bokma neemt deze rol voor zijn rekening. Zijn oordeel over de man laat niets aan duidelijkheid te wensen over. ,,Hij was een oorlogsmisdadiger van de ergste soort,'' stelt Bokma vast. ,,Hij kreeg zoveel kansen in zijn leven om van gedachten te veranderen. Maar hij bleef volharden. Hij achtte zich nergens schuldig aan. Hij had een groot geloof in Hitler. Hij gaf zijn eigen denken en mens zijn op. Zijn motto was: waar gehakt wordt vallen spaanders. Het was ook een gefrustreerde man. Hij wilde de leider van de NSB worden en Mussert vervangen die hij als een ambtenaar zag. Rost van Tonningen keek op hem neer, maar hij kreeg niet de kans om die partij te leiden. Omdat hij niet honderd procent Arisch was.''



Beide tegenpolen - Wally Van Hall en Rost van Tonningen - halen het einde van de oorlog niet. De eerste wordt geliquideerd, de tweede zou zelfmoord hebben gepleegd door van de balustrade te springen in de gevangenis van Scheveningen. Of werd hij misschien geduwd? Bokma: ,,Dat laten wij in de film in het midden.''



Atsma: ,,De executie van Wally zit wel in de film.'' Bokma vindt het belangrijk dat Bankier van het Verzet, de zoveelste Nederlandse speelfilm over de Tweede Wereldoorlog, nu wordt gemaakt. ,,Al was het maar om de educatieve waarde van dit verhaal dat ook vandaag nog relevant is. Zeker voor de jeugd. Hoe precair en gevaarlijk het was wat deze mannen hebben gedaan.''



Ook Barry Atsma onderstreept de urgentie van films als Bankier van het Verzet. ,,Ik heb voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik wel eens een oorlog kan meemaken. Het zijn zorgelijke tijden. De haat is groot en Trump gooit steeds meer olie op het vuur. Daarom is deze film over een man die met zijn broer deze grote verantwoordelijkheid neemt heel erg belangrijk.''



Bankier van het Verzet gaat in 2018 in première.