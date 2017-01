Primeur: Oscars live op Net5

Wie warmloopt voor de 89ste uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld, moet wel zijn nachtrust opgeven: de show, gepresenteerd door de Amerikaanse komiek Jimmy Kimmel, vindt (Nederlandse tijd) plaats in de nacht van 26 op 27 februari tussen 02.30 en 06.00 uur 's ochtends. De volgende dag is een samenvatting te zien om 17.00 uur.



Voor de gelegenheid heeft Net5 februari omgebouwd tot Oscarmaand. De SBS-zusterzender toont talloze films van de afgelopen jaren die een of meerdere beeldjes binnensleepte, waaronder The Theory of Everything, The Hurt Locker en 12 Years a Slave.



Superguide

De Oscaruitreiking is tevens live te zien op de website en de app van de aan SBS gelieerde online-televisiegids Superguide. Bezoekers treffen daar vanaf volgende maand ook interviews met de genomineerden en een kijkje achter de schermen van de Oscarshow.



Grote Oscarfavoriet dit jaar is de musical La La Land met liefst 14 nominaties voor onder meer 'beste film', 'beste acteur' (Ryan Gosling) en 'beste actrice' (Emma Stone). Alleen de filmklassiekers Titanic en All About Eve wisten eerder zoveel nominaties binnen te slepen. Andere kanshebbers zijn Moonlight, Manchester by the Sea, Arival en Hacksaw Ridge. De Nederlander Michael Dudok de Wit met The Red Turtle genomineerd in de categorie 'beste animatiefilm'.



Volg alles over de Oscars via onze filmpagina.