PwC wijst accountant aan die blunderde met envelop Oscars

Casey Affleck wint Oscar voor hoofdrol in filmdrama

27 februari De Amerikaanse acteur Casey Affleck (41) is onderscheiden met een Oscar voor zijn hoofdrol in het filmdrama Manchester by the Sea. Hij ontving de prestigieuze prijs in de categorie Beste Acteur en is nu definitief uit de schaduw getreden van zijn oudere, eveneens acterende broer Ben Affleck (44) die eerder voor zijn aandeel in de films Good Will Hunting en Argo Oscars ontving. Casey won recent ook al een Golden Globe en andere prijzen voor zijn rol in Manchester by the Sea.