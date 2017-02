Regisseur Polanski (83) probeert verkrachtingszaak te beëindigen

In een brief aan de rechtbank van Los Angeles stelt de advocaat dat Polanski een acceptabele schikking wil. In 1977 gaf Polanski in de Verenigde Staten toe dat hij een 13-jarig meisje verkracht had tijdens een fotoshoot, een jaar later vluchtte hij naar Frankrijk. Die zaak haalde in 2005 weer de volle actualiteit nadat de Amerikaanse overheid een internationaal arrestatiebevel tegen de cineast had uitgeschreven. Daarvoor werd hij nooit aangehouden omdat hij vooral in Frankrijk, Zwitserland en Polen verbleef. Die landen hebben hem niet uitgeleverd. De regisseur won in 2002 een Oscar voor zijn film The Pianist.



Volgens Polanski is hij in de Verenigde Staten onjuist behandeld door een rechter en openbaar aanklagers. Advocaat Harland Braun heeft nu aan een rechter in de Amerikaanse stad Los Angeles gevraagd of een getuigenis van een aanklager openbaar gemaakt kan worden. De man had in 2010 een verklaring afgelegd waarin hij volgens de advocaat zegt dat Polanski al genoeg is gestraft doordat hij 300 dagen vast heeft gezeten in Zwitserland in de aanloop naar een mislukte uitlevering. Het verzoek van de advocaat wordt later deze maand behandeld. Zijn slachtoffer, Samantha Geimer, heeft zelf de media opgezocht om te zeggen dat ze hem vergeeft. Ze wil dat de zaak opgeschort wordt.