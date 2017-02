Scorsese neemt het geloof op de proef

Regisseur Martin Scorsese (74) heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij als kind missionaris wilde worden. Het is er - gelukkig voor de filmcultuur - nooit van gekomen. Maar religie blijft voor de filmmaker een onuitputtelijke bron van inspiratie.



Het katholieke geloof duikt in één of andere vorm altijd op in het oeuvre van de voormalige misdienaar. Zelfs in zijn gangsterfilms - van Mean Streets tot Goodfellas - zijn religieuze symbolen en invloeden in hun bloederigste uitingen duidelijk waarneembaar.



Woedende reacties

Zijn meest religieuze film is The Last Temptation of Christ (1988). Die werd hem niet in dank afgenomen door voornamelijk Amerikaanse conservatieve christenen, die hem het liefst persoonlijk wilden kruisigen.Vooral de scène waarin Christus (Willem Dafoe) hangend aan het kruis in een droom seks heeft met Maria Magdalena (Barbara Hershey) zorgde voor een lawine aan woedende reacties, waardoor deze vrijpostige visie op het leven van Jezus zonder meer de meest omstreden film uit het oeuvre van Scorsese is.



Silence zal minder tongen in beweging brengen en is zeker geen schandaalfilm zoals The Last Temptation of Christ.



De verfilming van de door de Japanse schrijver Shusaku Endo geschreven roman bevat weliswaar gruwelijke martelingen die twee Portugese jezuïeten in 17de-eeuws Japan moeten ondergaan, maar belangrijker is hoe hun geloof op de proef wordt gesteld.



Scorsese las Silence toen hij in de film Dreams (1990) van Akira Kurosawa de bijrol van Vincent van Gogh moest spelen.



In de trein die hem door Japan vervoerde op weg naar de filmset, las hij de eerste hoofdstukken van het boek dat meteen grote indruk op hem maakte.