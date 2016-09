Siebelink wint filmprijs niet, maar je kan nog wel stemmen

Een opvallende bewering, omdat de stembussen pas aankomende nacht gesloten zijn. ,,We vinden het niet correct dat de uitslag al vast blijkt te staan voordat de digitale stembus is gesloten", zegt Gerda, de vrouw van Siebelink.



,,De verkiezing is toch een kwestie van: de meeste stemmen gelden. De uitslag is pas een feit als alle stemmen zijn geteld, en niet eerder. Ik vind het jammer dat een hoop mensen, die op woensdag en donderdag hebben gestemd, dat voor niets hebben gedaan. Heel teleurstellend. Onbegrijpelijk ook."



De stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) die de organisatie van het stemmen voor zijn rekening neemt, staat voor een raadsel. ,,Er is iets heel raars aan de hand", stelt Maud Aarsen namens de stichting.



,,Wij hebben ook begrepen dat Jan Siebelink niet zou winnen en dat Publieke Werken wordt genoemd als de winnaar, maar dat is niet op feiten gebaseerd. Het kan dus niet. De Parel is een publieksprijs en er kan tot vannacht nog worden gestemd. Het is dus helemaal geen gelopen zaak. Het is vrij bizar, we snappen er niets van."



Tussenstand

De stichting bracht wel al een tussenstand naar buiten. De Helleveeg, Knielen op een Bed Violen en Publieke Werken staan bovenaan. ,,Dat klopt, maar buiten onze organisatie is de stand bij niemand bekend."



Siebelink zegt dat hij gebeld is door uitgeverij De Bezige Bij, die de informatie zou hebben van NL-Film, de productiemaatschappij van de film Knielen op een bed violen.



Zowel de Bezige Bij als NL-Film is niet bereikbaar voor commentaar.