Star Wars Rogue One door miljardgrens heen

Video Fans Star Wars trotseren vrieskou voor nachtspektakel Disney

22 januari In Disneyland Parijs is een heuse Star Wars-gekte ontstaan tijdens het zogenoemde Season of the Force. Zo komen honderden fans in het donker samen om in de vrieskou naar de avondshow te kijken. Op het Hollywood Hotel worden fragmenten uit de Star Wars-saga geprojecteerd. Wij spraken op locatie met show-director Aurelien Berda, die een jaar lang voorbereiding trof.