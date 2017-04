Star Wars viert 40-jarig jubileum met Celebration in Orlando

De fans zelf vormen in hun diverse, kleurrijke pakken de belangrijkste bezienswaardigheid, maar er is meer. Zo kunnen de bezoekers ook panels bijwonen om meer te weten te komen over de achtergrond van Star Wars en over hoe de films gemaakt worden. Daarnaast is er een gigantische beursvloer waar alles te vinden is dat je zou kunnen bedenken rond Star Wars, variërend van kraampjes met honderden t-shirts tot levensgrote beelden die, mocht je ze willen hebben, tienduizenden dollars moeten kosten.



Dollars, het woord is gevallen. Wie zijn of haar roze Star Wars-bril even af zet, ziet het massale evenement voor wat het óók is: het grootste Star Wars-warenhuis ter wereld. Een verzamelaar is rustig een of twee dagen zoet met het uitpluizen van alle kraampjes en dan moet het echte werk nog beginnen. Voor de officiële Star Wars Celebration-shop, waar spullen te koop zijn die alleen op dit evenement te krijgen zijn, moet uren in de rij worden gestaan om alleen nog maar naar binnen te mogen. Een korte rondvraag leert dat menig fan al snel honderden euro's achterlaat in het Convention Center. Het feit dat menigeen dit met een brede glimlach op het gezicht vertelt, zegt echter ook veel. Star Wars is voor deze mensen meer dan een hobby en de Celebration meer dan zomaar een evenement. Alleen de film zelf kan een nog groter hoogtepunt van het jaar worden.