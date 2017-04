Trump als baby. Of toch niet?

McGrath: ,,Ik begrijp dat mensen een connectie leggen met Trump. Ik heb van Russische journalisten begrepen dat zij de baby met Poetin associëren. Anderen zien in hem een hardvochtige baas van hun werk. Dat toont maar aan dat deze animatiefilm bij veel mensen iets losmaakt."



De vergelijking met Trump werd in Amerika nog meer in de hand gewerkt doordat Alec Baldwin de stem van de baby heeft ingesproken. Deze acteur maakte de afgelopen maanden furore op de Amerikaanse televisie in het satirische programma Saturday Night Live waarin hij wekelijks een parodie op Trump maakte. ,,Ook dat is puur toeval", bezweert McGrath. ,,Ik had Alec al vijf jaar geleden op het oog. Hij had in een van mijn vorige films Madagascar de stem van de leeuw ingesproken. Het was een kleine bijdrage, maar hij was fantastisch in die rol. Ik wilde per se nog een keer met hem werken. Ook die beslissing is genomen lang voordat Trump president werd."