'Vader van de zombiefilm' George A. Romero overleden (77)

De Amerikaanse regisseur George A. Romero is op 77-jarige leeftijd overleden. Het nieuws is zondag bevestigd door zijn manager Chris Roe. De 'koning van de nachtmerrie' wordt beschouwd als de eerste, echte regisseur van zombiefilms.

Romero verwierf in 1968 bekendheid met de speelfilm The Night of the Living Dead, waarin een groep mensen gevangen zit in een huis dat wordt omringd met een groeiende groep zombies. De film, met een budget van slechts 114.000 dollar, was een dermate groot succes dat Romero een hele reeks zombiefilms besloot te maken.

In 1978 volgde onder andere de zombiefilm Dawn of the Dead waar in 2004 een remake van werd gemaakt aan de hand van een script van Romero.

Kortgeleden werd bij de Amerikaanse regisseur een zeer agressieve vorm van longkanker geconstateerd. Hij overleed zondag in het bijzijn van zijn vrouw Suzanne Desrocher en dochter Tina Romero, terwijl hij luisterde naar de soundtrack van The Quiet Man, een van zijn favoriete films, aldus zijn manager.

George A. Romero was van 1971 tot 1978 getrouwd met Nancy Romero. In 1980 trouwde hij met Christine Forrest, met wie hij twee kinderen kreeg. Het stel scheidde in 2010 van elkaar. Een jaar later stapte Romero in het huwelijksbootje met de Canadese Suzanne Desrocher en verhuisde naar Toronto. In 2009 nam de regisseur de Canadese nationaliteit aan. Zijn zoon Cameron Romero is ook filmmaker.

Reacties

Het overlijden van Romero leidde meteen tot reacties. Zo twitterde horrorschrijver Stephen King: ,,Verdrietig te horen dat mijn favoriete collega en goede vriend George Romeo is overleden. George, er zal nooit iemand zijn zoals jij.''



En de Amerikaanse scenarioschrijver en regisseur Max Landis schreef op Twitter dat Romero een icoon was van de Amerikaanse film. ,,Hij creëerde een reeks films en sequels veertig jaar voor dat gemeengoed werd".