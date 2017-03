Vervolg op Avatar weer uitgesteld

,,2018 gaan we niet redden", zegt Cameron in een interview met Toronto Star. ,,We hebben nooit een releasedatum aangekondigd. Mensen moeten begrijpen dat dit om meerdere films gaat. We maken niet Avatar 2, we maken Avatar 2, 3, 4 en 5. Het is een epische onderneming."

Cameron neemt de volgende Avatar-films tegelijkertijd op. Dat het vervolg wederom is uitgesteld, heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de verschijningsdata van de overige delen. Aanvankelijk was het plan Avatar 2 in december 2014 uit te brengen. De andere films zouden dan eind 2020, 2022 en 2023 moeten verschijnen.