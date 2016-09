Vijf highlights van het Nederlands Film Festival

1. De beste Nederlandse speelfilm die op het Nederlands Film Festival in première gaat, is zonder twijfel Riphagen. Een pakkende film over de beruchte jodenjager Dries Riphagen, gespeeld door Jeroen van Koningsbrugge, die een van zijn beste vertolkingen geeft. Voordeel voor de thuisblijvers: Riphagen draait vanaf morgen ook in bioscopen in de rest van het land.



2. TopNotch is een Nederlands platenlabel dat ook videoclips maakt. Een aantal daarvan wordt vertoond tijdens optredens van onder anderen Sef, Cho en Lucky Fonz. Te zien op zaterdag 24 september.



3. Liefhebbers van games kunnen tijdens het evenement Indigo kennismaken met de nieuwste producten van Nederlandse game­ontwikkelaars. Dat kan op dinsdag 27 september.



4. Stuntexpert Willem de Beukelaer wordt zondag geïnterviewd tijdens het NFF Master Interview. Hij zal praten over zijn vele ervaringen in het Nederlandse filmbedrijf. De Beukelaer zal tijdens het festival samen met regisseur Tim Oliehoek enkele stunts opnemen in een drie minuten durend filmpje.



5. Internationale sterren laten zelden hun gezicht zien tijdens het Utrechtse festival. Er is dit jaar een uitzondering: Lydia Wilson, een Britse actrice die onder meer in de laatste Star Trek-film Beyond meespeelt. Aanleiding voor haar komst is de film Love is Thicker Than Water van Ate de Jong waarin zij een rolletje heeft. Te zien op zondag 25 september.