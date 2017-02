Weer tegenslag voor Ben Afflecks The Batman

Driejarige Nellee schittert in haar eigen Belle en het Beest

17 februari Als in een sprookje: zo ziet de de Italiaanse Nellee Rossi (3) eruit in een adembenemende fotoshoot die haar vader Josh op touw zette. De man is een begenadigd fotograaf en liet zijn dochter stralen als een kleine Belle in haar eigen versie van de Disneyklassieker Beauty and the Beast.