25.000 Nederlanders bij uitverkochte Belgische Grand Prix door Max-mania

Hamilton: Zo trots dat dit is gelukt, nu op naar de titel

16 juli Lewis Hamilton won vandaag voor de vierde keer op rij en voor de vijfde keer in totaal de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Formule 1-coureur van Mercedes heerste in zijn thuisrace op het circuit van Silverstone van start tot finish en baadde na afloop in het applaus van het uitzinnige publiek.