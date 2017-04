'Als het regent gaan we de ware Max zien'

Door Arjan Schouten

Zien we Max Verstappen in China alweer om het podium vechten, of is top-5 na wat we gezien hebben in Australië nu gewoon even het maximale?

Volledig scherm © Hein Otterspeer. ANP Hein Otterspeer: ,,Ik denk dat Max zijn basis sowieso minimaal top-5 is, maar ik denk dat het in China al wel wat beter kan zijn. Zeker als het ook nog gaat regen. Ik denk dat we de ware Max nog wel gaan zien. Is het niet in China, dan wel snel daarna.‘’



Niki Terpstra: ,,Zeker als het regent, kan het wel interessant worden. En dat wordt voorspeld, begrijp ik. Maar als het droog blijft, wordt opschuiven wederom wel weer erg moeilijk, zeker met die lange rechte stukken, waar hij normaal gezien vermogen tekort komt.‘’



Jan Lammers: ,,Die teleurstelling die heerste in Nederland na die vijfde plaats in Melbourne, dat is net zo goed een enorm compliment. Want dat laat zien waar de mensen Max toe in staat achten. En dat is veel. Max is écht het rijden niet verleerd. En Renault is ook niet verleerd hoe je een goede motor bouwt. Die kans op het podium blijft er altijd. De motor is natuurlijk een cruciaal onderdeel, maar niet het enige. Denk aan bandenslijtage, aan benzinegebruik. China kan zomaar een race worden waarin Red Bull ongelooflijk efficiënt blijkt met banden en de boel bij anderen ineenstort.‘’

Volledig scherm Jan Lammers op het Sportgala © ProShots

Een GP in China, gaan jullie daar voor zitten? Waar verheugen jullie je op?

Lammers: ,, China is een circuit waar we in het verleden wel hebben gezien dat je creatief met je racelijnen om kan gaan, wat wel wat voordeel op kan leveren. Max liet dat hier al zien, toen hij nog voor Toro Rosso reed.‘’



Terpstra: ,,De start van Parijs-Roubaix is zondag heel vroeg voor ons. Misschien kan ik de samenvatting nog net zien in de bus naar de start. Breekt effe de spanning, hè. Het zou zomaar kunnen zijn dat er in China wél twee strijden om de eerste plaats. Ik hoop dat we nu echt een battle krijgen tussen bijvoorbeeld Hamilton en Vettel, dat is toch wat de fan wil.‘’



Otterspeer: ,,Ik zit zeker voor de buis. Eest de GP, daarna Roubaix. Heerlijk vooruitzicht. Wat Max betreft, die heeft in China natuurlijk meer inhaalmogelijkheden. Maar tegelijkertijd kan hij geweldig verdedigen. Dus Als Max een goede kwalificatie rijdt, kom er dan maar langs. Dat is altijd een feestje om naar te kijken.‘’

Volledig scherm Niki Terpstra giet Champagne over Ronde van Vlaanderen-winnaar Philippe Gilbert. © BELGA

En wat betreft Ferrari en Mercedes? Is Ferrari nu favoriet na de eerste zege?

Lammers: ,,Ze zijn in ieder geval goed aan elkaar gewaagd. In hoeverre was in Australië een foute strategie van Mercedes of het goede rijden van Ferrari doorslaggevend? Dat gaan we in China zien.‘’

Terpstra: ,,In Australië zag je qua topsnelheid dat Ferrari de beste was. En Hamilton had in tegenstelling tot Vettel ook problemen met de banden, dus dat zou er op kunnen duiden dat Ferrari het allemaal net ietsje beter voor elkaar heeft.‘’