Autocoureur Nyck de Vries naar Formule 2

Het racetalent uit Sneek reed afgelopen jaar in de hoog aangeschreven GP3 Series bij topteam ART Grand Prix, dat samenwerkt met McLaren. De Vries won twee races en eindigde als zesde in het kampioenschap. Hij verhuist nu naar de Formule 2. ,,Ik hoop daar met Rapax successen in te boeken. Mijn ultieme doel blijft natuurlijk uitkomen in de Formule 1 en daar succesvol in zijn'', aldus De Vries, die onderdeel blijft van het opleidingsprogramma van de roemruchte renstal.