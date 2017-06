Blije Verstappen: Dit had ik niet verwacht

De snelste in de eerste en de tweede vrije training in Bakoe? Max Verstappen. Een daverende verrassing, waar de Nederlander zelf ook verbaasd over was.

Door Arjan Schouten

De laatste weken foeterde, klaagde en baalde hij. Maar in Azerbeidzjan heeft Max Verstappen na de eerste trainingsdag weinig reden om ontevreden zijn. Volledig tegen de verwachting in, reed hij in zijn veelbekritiseerde RB13 zowel tijdens de eerste als de tweede vrije training de snelste ronde in Bakoe. Een circuit met het langste rechte stuk van de kalender, waar hij zichzelf vooraf nog kansloos achtte voor een plaats bij de top.

In de eerste training was er zelfs een één-tweetje voor Red Bull. En Daniel Ricciardo bleef ook op het einde van de middag in Verstappens spoor. ,,Dit was een heel positieve dag, behalve de laatste ronde waarin ik de auto even kwijtraakte (Verstappen belandde zonder fysieke schade met de linkerflank in de boarding, red.). Maar qua tempo en vertrouwen is dit absoluut de beste vrijdag van het jaar."

En het kwam onverwacht. Ook voor de 19-jarige Limburger. ,,Ik was wel verrast, ja. Omdat we niet zo heel veel hebben veranderd aan de auto. Natuurlijk brengen we voor elke race wel verbeteringen aan. Maar om dan voor de rest te staan, dat had ik niet verwacht. Daar ben ik heel blij mee.‘’ Weet hij écht niet wat Red Bull Racing allemaal aangepast heeft aan de wagen? Of wilde hij het niet vertellen? ,,Ik weet het écht niet", benadrukte Verstappen. En dan, grappend: ,,Hoe ik opeens zo snel ben geworden? Een goede nacht slaap en 100 push-ups."

Veelzeggend was dat teammanager van het Renault-team Cyril Abiteboul na de trainingen vertelde dat de Renault-motoren - waar ook Red Bull mee rijdt - in Bakoe een upgrade van 0,2 seconde hebben gekregen. Iets waar Verstappen over zweeg, maar waar collega Daniel Ricciardo al op hintte met ‘niet de upgrade die we hoopten, maar Renault komt wel met verbeteringen’. En wat gezien de resultaten wel logisch zou zijn .Gecombineerd met eigen (aerodynamische) aanpassingen bleek Red Bull voor het eerst zo maar te kunnen wedijveren met de topteams.