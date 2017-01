Bottas bijna rond met Mercedes

De 27-jarige Bottas reed afgelopen jaar zijn vierde seizoen als wedstrijdrijder bij Williams. Hij haalde zijn beste klassering in Canada met de derde plaats. De Fin heeft nauwe contacten met teambaas Toto Wolff van Mercedes, die een van zijn zaakwaarnemers is. ,,Ik wist dat we een telefoontje van Toto konden verwachten toen Rosberg stopte. We willen hem niet tegenhouden, want hij kan instappen bij een team dat races wint en waar hij wereldkampioen kan worden. En daar gaat het om in deze sport'', aldus Williams.