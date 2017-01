Bottas definitief naar Mercedes, Massa keert terug bij Williams

Massa gaf aan het einde van afgelopen seizoen aan dat hij stopte in de Formule 1, maar door het verrassende terugtreden van Rosberg bij Mercedes begon de transfercarrousel opnieuw met draaien. Williams wilde Bottas alleen naar de Duitse renstal laten gaan als ze een ervaren vervanger konden halen. Dat is de oudgediende Massa geworden. De Braziliaan zal komend seizoen als mentor dienen voor de jongeling Lance Stroll.



,,Ik krijg de kans om Williams uit de brand te helpen", verklaart Massa op de site van de Engelse renstal. ,,Dat voelt goed. Ik ben absoluut niet mijn enthousiasme verloren voor het racen en ben enorm gemotiveerd. Ik kijk er ook naar uit om samen te werken met Lance. Hij is enorm getalenteerd."