Bottas: Ik zal moeten presteren

Ferrari blaast testsessie af na crash Vettel

10 februari Ferrari heeft de tweede testdag met regenbanden op het circuit van Fiorano in Italië moeten afblazen. De formule 1-bolide waarin Sebastian Vettel gisteren crashte, was te zwaar beschadigd om vandaag opnieuw in te zetten, meldde de BBC. Testrijder Antonio Giovinazzi zou de tweede testdag voor zijn rekening nemen, maar hij hoeft dus niet in actie te komen.