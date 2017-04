Bottas verwacht spannende strijd met Ferrari in Rusland

Twee weken geleden eindigde Bottas in de Grote Prijs van Bahrein als derde, achter winnaar Sebastian Vettel in de Ferrari en Lewis Hamilton in de Mercedes.



Bottas verzekerde zich van de pole-position in de GP van Bahrein, maar moest zijn teamgenoot Hamilton op aangeven van de renstal twee keer langs laten gaan, zodat die om de zege kon meestrijden. Voorafgaand aan de vierde race van het seizoen zei hij dat hij dat ook in de toekomst zal doen. ,,Als ik stalorders krijg om aan de kant te gaan, dan doe ik dat.'' Hij zei echter dat hij ervoor wil zorgen dat hij niet weer in die situatie komt.



De Fin staat in de WK-stand derde met dertig punten achterstand op Sebastian Vettel. Hamilton heeft 23 punten meer dan zijn ploeggenoot.