Briatore vergelijkt Verstappen met jonge Alonso

,,Verstappen is een fenomeen, een groot talent. Hij doet me denken aan Alonso toen ik hem in zijn jonge jaren volgde", vertelde Briatore, die de F1 nog steeds op de voet volgt.



Over de twee coureurs van Mercedes, Lewis Hamilton en Nico Rosberg, had de Italiaan gemengde gevoelens. ,,Het lijkt erop dat Rosberg zijn hoofd erbij heeft en Hamilton speelt een beetje voor dj. Hij kan winnen, maar dan moet hij wel minder aan muziek denken."



Briatore hoopt dat Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de F1, de sport 'beter maakt'. ,,Een kampioenschap waarin er slechts één wint en de rest verliest, is niet goed. Nu zijn er drie teams die kans maken, maar het waren er veel meer."



Schorsing

Briatore werd in 2009 voor vier jaar geschorst, omdat hij bij de GP van Singapore in 2008 tweede coureur Nelson Piquet jr. de opdracht had gegeven om te crashen. Hierdoor kon teamgenoot Alonso de race winnen.



Ook was de Italiaan van 2007 tot 2010 voorzitter/mede-eigenaar van voetbalclub Queens Park Rangers.