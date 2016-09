Buemi denkt dat nieuwe F1-coureurs angst gaan voelen

Aan Motorsport.com vertelde Buemi dat de snellere auto's meer van het lichaam gaan vragen om in de bolide te rijden. ,,Ik denk dat de Formule 1 teruggaat naar de top van de moeilijkheid van besturing. Een nieuwe coureur zal bang zijn om in de auto te stappen en dat is goed."



,,Voor de jongens die al een paar jaar in de Formule 1 zitten is het wel prima, maar voor de nieuwe rijders is het waarschijnlijk een schok. Lichamelijk wordt het moeilijk en dat was de afgelopen drie, vier seizoenen niet het geval", ging de 27-jarige Zwitser verder.



Of de snellere auto's voor meer show gaan zorgen, durft Buemi niet te zeggen. ,,De auto's worden sneller in de bochten, langzamer op de rechte stukken, dus is het moeilijk om te zeggen of we meer inhaalacties gaan zien. Maar het wordt veel uitdagender en dat is waar de Formule 1 voor bedoeld is."