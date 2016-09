Button: Is de F1 niet interessanter dan Pokémon Go?

De 36-jarige Button gokt dat de gemiddelde leeftijd van Formule 1-fans rond de dertig jaar of begin veertig is. En dat is te hoog, zo stelt hij. ,,Helemaal als je je bedenkt dat er een 18-jarige op de grid staat", doelt Button op de aanwezigheid van Max Verstappen.



,,Dat is iets dat moet gaan veranderen, we moeten ons op een jongere generatie gaan richten. Het is een zeer technologisch geavanceerde sport, dus je zou denken dat er veel belangstelling van jongeren zou zijn, maar die is er niet."



Button liet vervolgens aan de aanwezige journalisten wat beelden zien van een grote groep jongeren die het populaire spel Pokémon Go aan het spelen zijn. ,,Dit was in een winkelcentrum, al die mensen lopen één kant op. Waarom? Omdat daar een Pokémon zat", sprak de Brit vol ongeloof. ,,2000 mensen liepen dezelfde kant op voor een Pokémon."



De McLaren-coureur begrijpt niet waar het spel precies goed voor is. ,,Wat kan je met die Pokémons doen? Kan je er geld mee winnen? Krijg je cadeautjes of chocolade? Kom op, de Formule 1 is toch veel interessanter dan dat? Zo zou het wel moeten zijn en ik denk ook dat dat zo is."



,,Als ze (de nieuwe eigenaren, red.) zoveel mensen die geïnteresseerd zijn in het gooien van een balletje naar een geel stipje dat er niet echt is voor zich kunnen winnen, denk ik dat we Formule 1 nog beter kunnen maken dan dat het al is", besloot Button.